Ruby Rose (32) überrascht mit einem neuen Look! Die Schauspielerin ist bekannt für ihre wilden Kurzhaarschnitte, die quasi schon zu ihrem Markenzeichen geworden sind. Doch auch Ruby möchte zum Start von 2019 nicht auf Veränderung verzichten und präsentiert sich ihren Fans und Followern mit einer neuen Frisur. Statt dem gewohnten Braun, ließ sie sich pünktlich zu Neujahr die Haare zu einem eisblonden Pixie-Cut stylen!

In einem Instagram-Post überrascht Ruby mit der neuen Haarfarbe mitsamt cooler Frisur. Positiven Spirit gib es von der 32-jährigen Australierin noch obendrauf: "Ich liebe es, dass das Gefühl von Hoffnung und Aufregung für so viele Menschen wiederhergestellt wird", schreibt sie zu dem Foto. "Ich bin so glücklich. Ich bin so gesegnet. Und ich bin bis zum Rand von Dankbarkeit und Liebe erfüllt." Vor allem freue sie sich, in ihrer Heimat alte und neue Bekannte über die Feiertage getroffen zu haben.

Freunde und Familie standen für Ruby die letzten Tage augenscheinlich im Mittelpunkt. Zu diesen zählen auch: Sängerin Ilsey Juber und Komiker Nick Giannopoulos. Während Ruby sonst oft mit weltberühmten Celebrities wie Justin Bieber (24) oder Taylor Swift (29) unterwegs ist, nahm sie sich daheim Zeit für alte Bekanntschaften – was Schnappschüsse auf Instagram deutlich machen.

Instagram / rubyrose Ruby Rose

Instagram / rubyrose Ruby Rose und Ilsey Juber

Mezcalent / SplashNews.com Ruby Rose, Schauspielerin

