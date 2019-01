Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) im Mai vergangenen Jahres hat sich auch die Kleidung von Herzogin Meghan (37) einem royalen Wandel unterzogen. Zusammen mit ihrer Stylistin Jessica Mulroney sucht sie jeden Tag nach den perfekten Designerteilen für den königlichen Hof. Ihr Kleiderschrank war allerdings nicht immer so hochwertig. Ein Insider will wissen: Meghan hat damals ihre günstigen Klamotten auf einer Party verschenkt.

Auf der sogenannten „Sayonara Zara“ Party mit Freunden und Bekannten soll die ehemalige Schauspielerin ihre ausgediente und günstige Kleidung verteilt haben. Der Grund: Nach ihrem TV-Durchbruch konnte sie sich einen durchaus hochwertigeren Stil und somit auch Designerklamotten leisten. Das verriet jetzt ein Insider gegenüber Vanityfair.

In der früheren Aktion sehen viele Kritiker Arroganz statt nett gemeinter Geste und fragen sich, ob sie wirklich aus Gutherzigkeit ihren Gästen die Kleider gegeben hat. Kurz nach dieser Zeit hat sich die brünette Beauty laut der Onlineseite des amerikanischen Kultmagazins ihre jetzige Stylistin an die Seite geholt, um ihren Look komplett zu erneuern.

WENN.com Herzogin Meghan 2012 in New York City

Splash News Herzogin Meghan bei einer Gartenparty am Buckingham-Palast im Mai 2018

WPA Pool / Auswahl / Getty Images Herzogin Meghan in London 2018

