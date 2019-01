In wenigen Tagen steht im britischen Königshaus eine royale Geburtstagssause an! Herzogin Kate (36) feiert am 9. Januar ihren 37. Geburtstag im Kreise der Familie. Neben ihren Eltern Michael (69) und Carole Middleton (63) werden auch ihre Geschwister Pippa (35) und James Middleton (31) anwesend sein. Auf einen muss die Herzogin von Cambridge allerdings verzichten: Prinz William (36) hat am Ehrentag seiner Frau einen wichtigen Termin.

Laut dem Magazin Hello wird William am Geburtstag seiner Frau die meiste Zeit außer Haus sein. Denn der britische Thronfolger muss seinen royalen Pflichten nachgehen: Der erste Pflichttermin des neuen Jahres führt ihn zur "London's Air Ambulance". Gefeiert wird das 30-jährige Bestehen der Charity-Organisation, die einen Hubschrauber-Rettungsdienst betreibt.

Für Prinz William wird das wohl ein ganz besonderes Treffen, denn der Dreifach-Papa flog selbst schon Rettungseinsätze für die "East Anglia Air Ambulance". Nach einer kleinen Teeparty mit Patienten, Angestellten und deren Familien darf Kates Mann aber wieder nach Hause, wo er den Rest des Tages mit dem Geburtstagskind verbringen wird.

ActionPress/ Royalfoto Herzogin Kate und Prinz William auf Zypern

Getty Images Prinz William als Rettungshubschrauber-Pilot, 2015

Getty Images Michael und Carole Middleton bei der Taufe von Prinz Louis

