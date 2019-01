Die Turtelei geht in die nächste Runde! Erst vor Kurzem tauchten die ersten Knutschbilder von Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (25) auf. Bei einem gemeinsamen Urlaub in Miami boten die Moderatorin und der deutsche Torhüter den Fotografen eine heiße Show: Es wurde gezüngelt und geschmust, was das Zeug hält. Mittlerweile sind beide zurück in Deutschland. Bei einer gemeinsamen Date Night in Berlin zeigten sie sich nun total verliebt.

Diese Aufnahmen sprechen Bände. Verschiedene Fotos zeigen, wie Sophia und ihr neuer Lover das Berliner Promi-Restaurant Borchardt verlassen – und das breit lächelnd. Die ehemalige Dance Dance Dance-Jurorin hat sich für das Dinner mal wieder mächtig in Schale geworfen: Sie trägt einen schwarzen Anzug mit einem tief dekolletierten Top darunter. Der Profi-Sportler entschied sich ebenfalls für einen Look ganz in Schwarz. Und dem schmachtenden Blick der 29-Jährigen nach zu urteilen, scheint ihr der Blondschopf in diesem eleganten Outfit bestens zu gefallen.

Es ist das erste Mal, dass sich Sophia und Loris zusammen in Deutschland zeigen. Nach ihrer gemeinsamen Zeit in Florida trennten sich ihre Wege – zumindest vorübergehend. Während die Beauty zusammen mit ihrer Mutter Simone (53) und deren Partner Silvio Heinevetter (34) Silvester feierte, startete der Keeper mit zwei Freunden ins neue Jahr.

MEGA Sophia Thomalla und Loris Karius im Urlaub in Miami

Anzeige

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla im Urlaub in Miami

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Simone und Sophia Thomalla mit Silvio Heinevetter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de