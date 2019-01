Gefühlt trägt Rita Ora (28) nie einen BH. Ihr tiefes Dekolleté auf den roten Teppichen dieser Welt lässt den meist gar nicht erst zu. Bei der Afterparty der GQ Awards erschien sie zum Beispiel in einem transparentem Kleid und gab ihre Rundungen damit fast komplett preis. Um ihre 2018er-Single "Let You Love Me" zu promoten, trug die Sängerin bis auf lange Lederhandschuhe, mit denen sie ihre intimen Stellen bedeckte, einfach ganz und gar nichts. Kein Wunder, dass sie jetzt mit diesem Geständnis um die Ecke kommt: Rita kennt ihre BH-Größe nicht!

Auf Instagram postete sie am Neujahrstag das Beweisfoto: Ein sexy Bikini-Pic direkt aus dem Urlaub. In dem gelb-getupften Zweiteiler hat Rita eindeutig einen Underboob. Die 28-Jährige schrieb zu ihrer Selbstverteidigung: "Ein kleines Erster-Januar-Badezimmer-Urlaubsselfie. Ich denke, ich muss meine BH-Größe herausfinden." Den Kommentar versah sie mit einem lachenden Emoji.

Dass das Geständnis des Stars eher als Witz zu nehmen ist, verriet nicht nur der Smiley. Nur wenige Stunden später postete sie das nächste Badezimmer-Pic aus dem Urlaub. Wieder zeigte sie darauf den unteren Teil ihrer Oberweite und hat anscheinend Gefallen daran gefunden. Rita fragte ihre Follower: "Soll ich das 2019 zu meinem neuen Ding machen?"

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Oras knappes Bikini-Oberteil

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de