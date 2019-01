Für die schwangere Schwesta Ewa (34) wird es nun ernst! Erst im November vergangenen Jahres gab die Rapperin bekannt, dass sie Nachwuchs erwartet und schon damals war ihre Babykugel nicht mehr zu übersehen. Vor wenigen Wochen enthüllte sie dann noch das Geschlecht ihres Kindes: Sie bekommt eine kleine Tochter – und das offensichtlich schon ganz bald. Die Mama in spe hat nun in ein Krankenhaus eingecheckt und ist ziemlich nervös.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Ewa am späten Samstagabend aus einem Zimmer der Düsseldorfer Uni-Klinik bei ihren Followern. "Das ist mein neues Zuhause", witzelte sie. Doch das Lachen schien ihr schnell zu vergehen, denn die 34-Jährige hat offenbar großen Respekt vor der bevorstehenden Geburt: "Ich habe echt Angst vor allem hier." Zum allem Übel findet sie nicht einmal Ablenkung, denn in der Frauenklinik gibt es leider kein Netflix.

Am Sonntag gab sie ihrer Community dann ein neues Update. Anscheinend wurde die Schwangere schon an einen Wehenschreiber angeschlossen – das bedeutet, dass ihr Töchterchen bereits unterwegs ist. "Der schönste Beat der Welt selbst produziert von meiner Tochter und Wehen sich auch schon da", berichtete die Musikerin.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Musikerin

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Dezember 2018

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa im Krankenhaus

