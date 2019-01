Damit jagt Paola Maria (25) ihren Fans wohl einen Schrecken ein. Erst vor wenigen Tagen wurden die YouTuberin und ihr Ehemann Sascha Koslowski zum ersten Mal Eltern. An Weihnachten erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Seitdem dreht sich bei dem Paar alles um den Nachwuchs. Die junge Mutter gibt ihren Fans so oft wie möglich neue Updates – das neueste ist ziemlich besorgniserregend: Paola hatte einen Blutstau in der Gebärmutter und musste ins Krankenhaus.

Via Instagram-Story meldete sich der Webstar am späten Samstagabend zu Wort: "Ich habe gestern hohes Fieber bekommen und Schüttelfrost und bin dann ins Krankenhaus gefahren. Eigentlich wollte ich zuerst nicht, aber zum Glück habe ich es dann doch getan, denn ich hatte oder habe immer noch einen Blutstau in der Gebärmutter." Aber keine Sorge, das Schlimmste ist bereits überstanden. Paola habe Medikamente bekommen und fühle sich schon viel besser.

Nach dieser Hiobsbotschaft berichtet sie ihren Followern dann noch kurz von ihren ersten Tagen mit ihrem Söhnchen. "So langsam kommen wir in dem Leben mit dem Kleinen an, also wir haben so langsam eine Routine. Ich kann mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Ich bin so voller Liebe und einfach verrückt nach ihm", schwärmte die 25-Jährige.

