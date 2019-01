Weihnachten 2018 war für eine langjährige Schulfreundin und einstige Ruder-Kollegin von Herzogin Kate (36) keine schöne Bescherung, sondern ein Drama mit beinahe tödlichem Ausgang! Während die Royals das sogenannte Fest der Liebe wie jedes Jahr besinnlich auf ihrem Landsitz in Sandringham feierten, durchlebten Emma Sayle und ihre Familie einen regelrechten Albtraum. Am ersten Weihnachtstag wäre ihr fünf Monate altes Baby fast gestorben!

Wie Daily Mail berichtet, litt die kleine Maly an einer Lungenentzündung. Der Gesundheitszustand habe sich so sehr verschlechtert, dass das Mädchen in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert werden musste. "Sie konnte nicht atmen und war in einem Inkubator", erzählte die Mutter der britischen Zeitung. "Maly war an Röhren befestigt und ich konnte sie nicht einmal hochheben – ich fühlte mich so hilflos!" Ihre Verfassung sei so kritisch gewesen, dass Emma befürchtete, ihre Tochter zu verlieren.

Inzwischen sei ihr Sprössling außer Lebensgefahr und schon wieder zu Hause. Emma und Kate lernten sich während ihrer Schulzeit in Berkshire kennen. Ob die Herzogin von dem schlimmen Vorfall erfahren hat, ist derzeit nicht bekannt, doch ihre einstige Klassenkameradin betonte: "Ich konnte gar nicht anders, als an Weihnachten an meine alte Freundin zu denken, weil wir jetzt beide drei Kinder im gleichen Alter haben."

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem Sohn Prinz Louis im April 2018

Anzeige

ActionPress Emma Sayle mit Herzogin Kate in einem Café, 2007

Anzeige

ActionPress Emma Sayle mit Herzogin Kate beim Rudern, 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de