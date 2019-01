Da ist aber jemand von sich selbst überzeugt! Aktuell sorgt Schlagerstar Michael Wendler (46) mit einer frischen Liebe für Aufregung. Vor Kurzem gaben er und seine langjährige Ehefrau Claudia Norberg (48) ihre Trennung bekannt. Nun scheint der Sänger bereits eine neue Frau an seiner Seite zu haben: Laura M. – 28 Jahre jünger als Michael und noch Schülerin. Jetzt postete der Star-DJ ein Foto von sich in den sozialen Netzwerken und heizte damit die Gerüchteküche erneut an.

Auf seinem Instagram-Account zeigte sich der selbst ernannte „German King of Pop“ seinen Anhängern im schwarzen Shirt – so weit, so unspektakulär. Doch der Spruch darauf wirft die Frage auf, was genau er damit sagen will. In weißen Lettern steht dort: "So gut kann man mit 46 aussehen!" Ist das ausschließlich Ausdruck seines bekanntermaßen großen Egos oder waren die Zeilen auch als Seitenhieb auf die Munkeleien über ihn und seine 28 Jahre jüngere Freundin gedacht?

Das hochgeladene Foto kommentierte der Sänger mit einem Smiley. Viele seiner Fans fanden das Bild allerdings nichts zum Lachen. So schrieb beispielsweise ein Follower: "Auf einem unscharfen Bild mit 20 Filtern siehst du trotzdem nicht gut aus." Andere hingegen fanden durchaus lobende Worten und verfassten Kommentare wie: "Wo du recht hast, hast du recht. Kannst stolz auf dich sein."

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg, Noch-Ehefrau von Michael Wendler

AEDT/WENN.com Michael Wendler, Musiker

