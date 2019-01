Herzergreifendes Geschenk an Daniela Büchner (40)! Mitte November verstarb Kultauswanderer und Schlagerstar Jens Büchner (✝49) überraschend an Lungenkrebs. Die Witwe und ihre fünf Kinder mussten nun in großer Trauer das Weihnachtsfest zum ersten Mal ohne ihren geliebten Jens verbringen. Auf die Bescherung wurde nicht verzichtet – unter den Geschenken war sogar etwas ganz Besonderes: Daniela bekam ein selbst gestaltetes Fotoalbum mit Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann.

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige einen Clip von dem liebevollen Geschenk ihrer Tochter Jada Selin. Langsam blätterte sie durch die Seiten und gab ihren Followern Einblicke in das ergreifende Album. Neben Bildern von Dani und Jens fügte Jada auch kleine Kommentare hinzu: "Irgendwann, irgendwie, irgendwo sehen wir dich wieder", schrieb sie, und "wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen, denn dort lebe ich weiterhin und werde auf euch achten", stand neben einem Foto von Jens, auf dem er glücklich in einem Meerjungfrauen-Kostüm posiert.

Auch Fotos von der Geburt der Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani erhielten einen Platz im selbstgestalteten Album. "Eines meiner schönsten Weihnachtsgeschenke" und "ohne euch würde ich das nicht schaffen", schrieb Daniela gerührt zu ihrem Posting.

