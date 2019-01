Haben die Zuschauer genug vom Alliterations-Wahn bei Schwiegertochter gesucht? Seit Sonntagabend flimmert die aktuelle Staffel der RTL-Kuppelshow über die deutschen TV-Bildschirme. Neben Kupplerin Vera Int-Veen (51) und den liebeshungrigen Kandidaten ist vor allem eines nicht mehr aus der Sendung wegzudenken: die blumigen Titel, die die Single-Männer häufig verpasst bekommen. Doch so langsam scheinen die Fans von Bezeichnungen wie "der leidenschaftliche Lastkraftwagenfahrer" die Nase voll zu haben!

Auf Twitter gehörten die scheinbar endlosen Alliterationen zum Topthema während der vergangenen Folge: "Best of bis jetzt: kuschelbedürftiger Kühltransporteur, hoffnungsloser Handelsfachpacker, reichlich rollendes Reisegepäck und liebe ledige Liebesanwärter", fasste ein Nutzer ein paar Beispiele zusammen. "Langsam reicht's", stellte er zudem in den beigefügten Hashtags klar.

Um zu verdeutlichen, wie weit es die Sendung mit den Wortspielereien treibt, machten sich einige User sogar die Mühe und zählten mit – ein Zuschauer kam auf stolze 55 Alliterationen! Die anderen Nutzer zeigten sich in den Kommentaren unter dem Beitrag völlig fassungslos: "Ist das deren Ernst?" Ist euch dieser Trend bei "Schwiegertochter gesucht" auch schon unangenehm aufgefallen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

P.Hoffmann/WENN.com Vera Int-Veen beim RTL Spendenmarathon 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Vera Int-Veen bei der Bertelsmann Party 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com "Schwiegertochter gesucht"-Star Vera Int-Veen, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de