Pfeifen Sophia Vegas (31) und Daniel Charlier auf den Fan-Hate? Bald ist es so weit – das Reality-Sternchen und ihr Partner erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Doch obwohl die Blondine aktuell hochschwanger ist, sah es auf einigen Fotos kürzlich so aus, als würden sie und Daniel gemeinsam Zigarren rauchen! Das kann mitunter schädlich für das ungeborene Kind sein. Für diese Aktion erntete das Busenwunder einen riesigen Shitstorm. Trotzdem haben Sophia und ihr Liebster es nun anscheinend wieder getan!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Ex von Bert Wollersheim (67) jetzt einige Clips, die sie und ihren Freund Daniel zeigen. Darauf ist deutlich zu sehen, dass der Bald-Papa sich eine Zigarre angesteckt hat – der Rauch scheint sogar in Richtung der filmenden Sophia zu wehen! Ob die frühere Promi Big Brother-Kandidatin ebenfalls einen Glimmstängel in der Hand hält, ist nicht zu erkennen.

Das war jedoch nicht der einzige Schwanger-Fail, den die 31-Jährige sich bereits geleistet hat: Die Mami in spe gönnte sich kürzlich auch ein Bad im Whirlpool – der ansonsten harmlose Blubber-Spaß kann in der Schwangerschaft aber zur Gefahr werden! Durch die zahlreichen Keime im Wasser könnte die Mutter sich nämlich eine Infektion einfangen.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Januar 2019

Anzeige

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier

Anzeige

Getty Images Sophia Vegas in Beverly Hills 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de