Großes Geständnis von Andrej Mangold (31)! Der diesjährige Bachelor wagte sich als Rosenkavalier ins Fernsehen und versucht dort aktuell seine große Liebe zu finden. Bei einem Gruppen-Date ergriffen die Kandidatinnen die Gelegenheit und fühlten dem Junggesellen mal so richtig auf den Zahn: Die Mädels fragten ihn nach seinen früheren Partnerschaften. Plötzlich packte Andrej aus: Er erwischte seine Ex in flagranti mit einem anderen!

Während eines Fitness-Dates ging Jade der Vorgeschichte von Andrej auf den Grund: "Wie lange waren deine Beziehungen? Und woran sind sie gescheitert?" Der Basketballer berichtete von zwei Frauen, mit denen er jeweils mehr als vier Jahre zusammen war. Mit einer Ex war es nach einem bestimmten Zeitpunkt vorbei: "Dann hat es einen Vorfall gegeben, der mir die Augen geöffnet hat: Ich habe sie erwischt. Und dann war das Thema für mich gegessen", gestand der 31-Jährige vor den Mädels.

In der Auftaktfolge fiel den Zuschauern allerdings eines besonders auf: Der Sportler zog oft Vergleiche zu seinen Verflossenen, was die Beobachter an seiner Bereitschaft für eine neue Liaison zweifeln ließ. Dennoch versicherte Andrej im Interview mit Promiflash: "Ich wäre nicht der Bachelor geworden, wäre ich noch in eine alte Liebe verfangen oder so etwas."

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, TV-Bachelor

MG RTL D Andrej Mangold und Jade Übach

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, Bachelor 2019

