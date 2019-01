Es war einer der Aufreger in der ersten Folge von Der Bachelor. Immer wieder schaffte es der liebessuchende Jungeselle, vor seinen zwanzig Kandidatinnen an seine Ex-Freundinnen erinnert zu werden. Egal ob dunkle Haare oder ein gerolltes "R" – Andrej Mangold (31) zog oft Vergleiche zu seinen Verflossenen. Die Zuschauer der Sendung spekulierten deshalb wild: Ist der Basketballer etwa nicht bereit für eine neue Liaison?

Auf Twitter hatten die Zuschauer schnell genug von den Ex-Beziehungen des Rosenkavaliers. "Alle elf Sekunden verliebt sich der Bachelor in seine Ex-Freundin", führte ein User den Slogan einer Partnervermittlung ad absurdum. Doch wie steht es wirklich um die Gefühlslage des Hotties? Im Promiflash-Interview versicherte der Hannoveraner jedenfalls klipp und klar: "Ich wäre nicht der Bachelor geworden, wäre ich noch in eine alte Liebe verfangen oder so etwas."

Schließlich sei die Trennung von seiner letzten Partnerin schon über ein Jahr her. "Wir haben einfach hinten raus gemerkt, dass die gemeinsame Ausrichtung nicht mehr so passt und uns entschlossen, uns zu trennen", erklärte Andrej weiter.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D / Arya Shirazi "Der Bachelor" Andrej Mangold

MG RTL D Bachelor-Kandidatinnen 2019

MG RTL D Andrej Mangold vor der Bachelor-Villa

