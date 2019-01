Social-Media-Pause bei Sara Kulka (28)! Aktuell genießt das Model einen entspannten Familienurlaub in Thailand – und hält ihre Fans mit regelmäßigen Schnappschüssen von traumhaften Kulissen auf dem Laufenden. Fast immer auf den Bildern mit dabei: ihre beiden Kinder Matilda und Annabell. Mit denen will die Zweifach-Mama die freie Zeit nun ohne medialen Druck verbringen. Sara sagt für ein paar Tage Tschüss zum öffentlichen Trubel!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige ein Bild, auf dem sie ihr Töchterchen am Strand stillt. "Mit diesem Foto verabschiede ich mich für die nächsten fünf Tage, denn wir wollen in dieser Zeit medienfrei haben", teilte Sara ihren Fans in ihrem Posting mit. Mit "dieser Zeit" könnte sie die kommenden Stunden auf einer abgelegenen Insel meinen. In ihrer Instagram-Story verrät Sara nämlich, dass es für die Familie gerade an einen anderen Ort der Inselgruppe Ko Phi Phi geht, wo sie teilweise ohne Strom klarkommen müssen.

Schon öfter musste sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin viel Netz-Kritik über sich ergehen lassen. Vor allem ihr Erziehungsstil wird dabei heftig diskutiert. Erst kürzlich regten sich einige Nutzer darüber auf, dass sie ihre zweijährige Tochter Annabell noch immer stillt.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit Tochter Matilda am Strand

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Kindern Matilda und Annabell

