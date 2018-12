Sarah Knappik (32) feierte in der dritten Staffel von Germany's next Topmodel ihren großen Durchbruch und belegte 2008 den achten Platz. Von Dschungelcamp über Wild Girls bis hin zu Promi Shopping Queen, Promi Big Brother oder zuletzt bei Fort Boyard: Unter dem Spitznamen Sarah Dingens tingelte sie bereits durch zahlreiche Realityshows. Inzwischen setzt sich die 32-Jährige für soziale Projekte ein. Ist ihre Trash-TV-Karriere damit vorbei?

Im Promiflash-Interview beim Ideas for Brands-Event in Hamburg erklärte die Blondine: "Ich will mir keine Tür verschließen. Ich hatte ja auch viel Spaß. Ich will die Zeit auch nicht missen, aber ich habe jetzt erst einmal andere Herzenswünsche, die ich auch gerne machen möchte." In den vergangenen Jahren habe sie viele Erfahrungen sammeln und an ihnen wachsen können. All ihre Teilnahmen gehören zwar zu Sarahs Leben, machen sie aber nicht komplett aus: "Aber es ist nicht 100 Prozent ich. Das muss man einfach wissen."

Nach ihren diversen und teilweise umstrittenen Fernsehauftritten hat Sarah nicht nur positives Feedback bekommen: Nach "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" habe sie Morddrohungen erhalten und hatte deshalb sogar bewaffneten Personenschutz.

Michael Timm/face to face/ActionPress Sarah Knappik bei einer Veranstaltung der Hamburger Tafel

Stefan Gregorowius/ActionPress Die Dschungelcamp-Teilnehmer der fünften Staffel

Promi Big Brother, Sat.1 Sarah Knappik bei "Promi Big Brother"

