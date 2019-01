Hat Jade Übach bei Rosenkavalier Andrej Mangold (31) überhaupt eine Chance? Diese Woche läuft die zweite Folge der aktuellen Bachelor-Staffel. Und nach dem Kennenlernen in der ersten Episode geht es in dieser Woche in die Vollen: Die ersten Dates stehen an! Unter den glücklichen Kandidatinnen, die zum Auftakt-Gruppendate mit dem Ex-Basketballer dürfen, befindet sich auch die blonde Jade. Aber können zwischen der Stewardess und dem Hannoveraner wirklich die Funken sprühen? Denn Andrej gibt vor dem Massen-Rendezvous zu: Die Kölnerin ist eigentlich nicht sein Typ!

"Sie wäre keine Person, die ich jetzt irgendwo in der Heimat aktiv angesprochen hätte", erzählt der Halbamerikaner in Bezug auf die plappernde Jade. Aus diesem Grund sucht er in der aktuellen Folge das Gespräch mit der Deutsch-Britin. Bei dem Gruppendate entdecken die beiden Singles schließlich eine Eigenschaft, die sie gemeinsam haben: Sie lieben Sport! Außerdem gefällt Jade, dass Andrej ein humorvoller Mann ist.

Bereits vor dem Start der diesjährigen Bachelor-Ausgabe wurde klar, dass es Blondinen wie Jade schwer haben würden, das Herz des aktuellen Junggesellen zu gewinnen. "Mein Typ Frau ist eigentlich dunkelhaarig. Und auch vom dunkleren Hauttyp. Und die Augen. Ich stehe eigentlich auf den dunklen Typ Frau", beschrieb er seine Traumfrau in einem Interview.

MG RTL D Jade Übach, Teilnehmerin bei "Der Bachelor"

MG RTL D Andrej Mangold in der ersten Bachelor-Folge

MG RTL D Jade Übach, Bachelor-Kandidatin

