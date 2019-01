Die Tage bis zu großen Auftakt von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! sind gezählt! Nach und nach trudeln die zwölf Stars und Sternchen in Down Under ein, um sich schon am Freitag in ihr TV-Abenteuer im australischen Dschungel zu stürzen. Einer der Promis, der in den nächsten beiden Wochen sein gemütliches Zuhause gegen ein bescheidenes Camp eintauscht, ist Domenico De Cicco. Freundin Julia und Tochter Lia muss der Bachelorette-Boy im kalten Deutschland zurücklassen. So rührend verabschiedete er sich von seinen Lieblingen!

Auf Instagram veröffentlichte der Italiener am Dienstagabend einen kurzen Clip, der das Lebewohl der kleinen Familie am Frankfurter Flughafen zeigt. Behutsam hält Domenico sein Töchterchen im Arm und küsst es sanft aufs Köpfchen. Auch Julia bekommt einen Schmatzer – allerdings auf den Mund. "Jetzt ist es so weit: Ich sitze gleich im Flieger, bin aufgeregt und denke an meine Liebsten, die ich verabschieden musste", lauteten die Zeilen des einstigen Kuppel-Kandidaten dazu. "Eine aufregende Zeit liegt vor mir, doch ich freue mich sehr auf diese Herausforderung", hieß es weiter.

Im Busch wird Domenico auf seine Ex Evelyn Burdecki (30) treffen! Nach ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise vergangenen Sommer waren sie für einige Wochen ein Paar – bis die redselige Blondine herausfand, dass Domenico ein Kind mit einer anderen hatte. "Natürlich habe ich viele Fragen, immer noch", sagte die 30-Jährige kurz vor ihrem eigenen Abflug vor wenigen Tagen im Interview mit Promiflash. Auf das große Wiedersehen der Ex-Partner dürfen die Zuschauer gespannt sein.

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

Becher/WENN.com Domenico De Cicco beim "10 Jahre Olivia Jones Bar"-Jubiläum in Hamburg

Becher/WENN.com Evelyn Burdecki beim AEZ-Midnight-Shopping-Event in Hamburg 2018

