Evelyn Burdecki (30) hat Bammel vor der Begegnung mit dem Verflossenen! Das blonde Reality-TV-Sternchen kämpft ab der kommenden Woche im Dschungelcamp um die begehrte Krone und eine fette Siegprämie von 100.000 Euro. Die quirlige Ex-Bachelor-Kandidatin wird am australischen Lagerfeuer unter anderem auf ihren einstigen Liebsten Domenico De Cicco treffen. Promiflash traf sie nun kurz vor dem Abflug und erfuhr: Evelyn ist ganz schön nervös, ihren ehemaligen Lover wiederzusehen!

Die 30-Jährige erschien in einem lässigen Lederjackenlook am Frankfurter Flughafen, posierte strahlend mit grünen Palmenblättern vor den anwesenden Medienvertretern und machte eine Sache ganz klar deutlich: Sie ist bereit für das Abenteuer Down Under! Doch das bevorstehende Wiedersehen mit Domenico trübt ihre Vorfreude ein wenig und sorgt für ein leichtes Kribbeln in ihrem Bauch. "Ich weiß nicht, wie es wird, wenn wir uns dann wirklich treffen. Ich respektiere und akzeptiere ihn, aber ich weiß nicht", verriet sie im Gespräch mit Promiflash.

Evelyn und Domenico hatten sich bei der letzten Staffel Bachelor in Paradise kennengelernt und auf Anhieb verstanden. So gut, dass aus Freundschaft eine ernste Beziehung wurde. Doch als herauskam, dass der Latino ein Kind mit einer anderen Frau erwartete, zerplatzten alle Liebes-Blasen in Windeseile.

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Promiflash Evelyn Burdecki am Flughafen

Promiflash Evelyn Burdecki im Januar 2019

