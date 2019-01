Seine Kochkünste wirken fast magisch. In den letzten beiden Jahren erhielt Tim Mälzer (47) für seine Show Kitchen Impossible den Deutschen Fernsehpreis. Zuvor war der TV-Koch auf zahlreichen Sendern zu sehen, unter anderem auf Sat.1 bei der Casting-Show The Taste oder in der ARD bei "Tim Mälzer kocht". Doch damit soll es jetzt vorbei sein – denn Tim hat jetzt einen exklusiven Vertrag mit Vox unterschrieben.

Damit bindet er sich an den Sender, mit dem seine Fernsehkarriere begann. Im Jahr 2003 bis 2007 führte der heute 47-Jährige durch die Sendung "Schmeckt nicht – gibt's nicht". Die Show gewann eine Goldene Kamera und wurde zweimal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Nach weiteren Auftritten in Vox-Shows schwang das schlagfertige Nordlicht den Kochlöffel auch auf anderen Sendern. Im Jahr 2014 kehrte Tim dann mit seiner aktuellen Erfolgsshow "Kitchen Impossible" zum Heimatsender zurück. Und es gibt gleich noch weitere gute Nachrichten für Fans seiner Kochkünste: Vox verkündete ebenfalls den Start der vierten Staffel der Duell-Show, ab dem 3. Februar geht es los.

Bei "Kitchen Impossible" tritt Tim Mälzer jeweils gegen einen anderen Promi-Koch an. Jeder bekommt vom anderen bestimmte Gerichte vorgesetzt und muss diese nur anhand von Optik und Geschmack nachkochen. Rezept oder Zutatenliste? Fehlanzeige! Tims Gegenspieler in der neuen Staffel sind unter anderem die Starköche Ali Güngörmüş, Lukas Mraz und Max Stiegl.

ProSieben / Jens Hartmann Tim Mälzer bei "Beginner gegen Gewinner" im August 2018

Anzeige

Rudi Keuntje / Future Image Tim Mälzer auf einem Festival im August 2018

Anzeige

Getty Images Tim Mälzer bei dem Fototermin von der RTLplus-Show "Essen & Trinken"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de