Qual der Wahl für Meredith? Das Midseason-Finale der 15. Staffel von Grey's Anatomy endete mit einem spannenden Cliffhanger. Nachdem ein Sturm die Stromversorgung im Grey Sloan Memorial gekappt hat, stecken Meredith und DeLuca (gespielt von Giacomo Gianniotti, 29) im Fahrstuhl fest. Ist das die Chance für den jungen Arzt? In einem Interview erzählt Produzentin Krista Vernoff, ob die Entscheidung in Merediths Liebesleben damit gefallen ist.

"Die Frage in dieser Staffel ist nicht, ob Meredith Grey die Liebe wiederfindet, sondern mit wem", verrät die Produzentin der Erfolgsserie dem Onlineportal TVLine. Neben DeLuca kämpft auch Dr. Link (gespielt von Chris Carmack, 38) um das Herz der Ärztin. "Ihr Dating-Abenteuer beschränkt sich auf dieses Dreieck", berichtet Krista. Außerdem erzählt sie, dass sich DeLuca nicht zu sicher sein sollte, da Meredith ihn zwar in Episode 9 besser kennenlernt, in Episode 10 hingegen Link.

Allen Fans, die der Meinung sind, dass im Hinblick auf ihre Lebenserfahrung keiner der Männer zu Meredith passt, antwortet die Produzentin: "Die Zuschauer wissen noch gar nicht, was DeLuca schon alles erlebt hat und sie wissen auch nicht alles über Link. Und wenn Lebenserfahrung ein Code für Alter ist, frage ich die Zuschauer, ob sie nicht mit zweierlei Maß messen. Denn Meredith und Derek wurden nie infrage gestellt, obwohl es einen großen Altersunterschied zwischen den beiden gab." Am 17. Januar startet die zweite Staffelhälfte auf dem US-Sender ABC.

Getty Images Giacomo Gianniotti, "Grey's Anatomy"-Star

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo bei den Women in Film 2018 Crystal + Lucy Awards

Anzeige

Michael Loccisano/Getty Images Chris Carmack bei den 51. CMA Awards in Nashville

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de