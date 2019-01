Joana Palmera hat doch noch ihr Liebesglück gefunden! Im vergangenen September nahm die Beauty an der beliebten Kuppelshow Love Island teil. Dort traf sie auf Co-Kandidat Victor Seitz und es funkte ordentlich zwischen den beiden – sie wurden ein Paar. Doch kurz nach dem Ende der Show gingen die beiden wieder getrennte Wege. Lange blieb die hübsche Brünette aber nicht solo: Joana hat einen neuen Freund!

Das verkündete der Reality-Star nun mit einem hübschen Pärchenfoto via Instagram. Auf dem Schnappschuss ist Joana an der Seite eines durchtrainierten blonden Mannes zu sehen – dem Fitness-Blogger Kevin, wie aus der Personenverlinkung unter dem Beitrag hervorgeht. Die Beauty hat sich und ihrem Liebsten sogar schon einen Pärchennamen gegeben: "#Kevana" schrieb sie unter der Aufnahme und setzte ein Herz davor.

Auch Kevin teilte das gemeinsame Pic bereits auf seinem Kanal – in seiner Instagram-Story kam er nun gar nicht mehr aus dem Schwärmen über Joana raus: "Sie ist nicht so ein Normalo, wie man es so schön sagt, sondern eher ausgefallen, genau das, was ich mag – lustig und vor allem temperamentvoll", erklärte der Stoppelbartträger auf die Fan-Frage hin, was er besonders an ihr schätzt.

Instagram / kevinyanik Joana Palmera mit ihrem neuen Freund Kevin

Instagram / joana.palmera Ex-"Love Island"-Kandidatin Joana

Instagram / kevinyanik Joana Palmeras neuer Freund Kevin

