Joana Palmera ist frisch verliebt! Bei Love Island hatte es im vergangenen Jahr nicht geklappt: Während und auch kurz nach der Kuppelshow hatte die brünette Kandidatin zwar heftig mit Sonnyboy Victor Seitz geflirtet, eine handfeste Beziehung entwickelte sich daraus allerdings nicht. Jetzt hat die hübsche Schweizerin einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch statt vor laufenden TV-Kameras lernte sie ihren Schatz im Netz kennen!

"Ich habe Kevin über Instagram kennengelernt", verriet die Influencerin gegenüber Promiflash und erklärte: "Instagram hört sich jetzt erstmal komisch an, aber da wir in einer Social Media-Welt leben, ist es wiederum ziemlich verständlich." Bereits im vergangenen Jahr hatte Kevin Joana angeschrieben und dabei schlicht und einfach folgende Worte gepostet: "Coole Seite!" Die Reality-TV-Darstellerin bekam die Nachricht jedoch zunächst gar nicht zu Gesicht, da sie als Spam in ihrem Postfach landete. Als sie die Message später schließlich doch entdeckte, nahmen die Dinge ihren Lauf. "So sind wir ins Gespräch gekommen und daraus sind auf jeden Fall tolle und interessante Gespräche entstanden", erzählte Joana.

Wann es zwischen ihnen gefunkt habe, könne sie heute nicht mehr sagen. "Wir haben kein spezifisches Datum, wo wir sagen können, wie sind seit heute 15 Uhr oder seit letztem Monat gegen 16 Uhr ein Paar geworden", sagte die Fernseh-Beauty und fügte hinzu: "Alles kommt so, wie es kommen muss. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt."

