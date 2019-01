Das neue Jahr beginnt für Loredana Wollny (14) mit ordentlich Schmetterlingen im Bauch. Seit Neujahr ist bekannt: Der Teenager ist frisch verliebt! Nachdem sich Reality-TV-Darstellerin und Familienoberhaupt Silvia Wollny (53) vergangenen November mit ihrem Harald verlobte und Tochter Calantha Wollny (18) gerade im Mutterglück schwelgt, ist nun offenbar auch das Nesthäkchen der Familie glücklich: Jetzt teilte Loredana diese Pärchenfotos und schrieb dazu süße Zeilen an ihren Freund.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 14-Jährige Fotos von sich und ihrem Liebsten und schrieb dazu: "Ich muss um nichts kämpfen! Denn was gut ist, bleibt, was bei mir sein will, kommt freiwillig und was gehen will, geht sowieso," Das Gesicht ihres Freundes ist auf den Bildern allerdings nicht zu erkennen. Loredana zensierte es mit einem rosafarbenen Herz, auf einem anderen Schnappschuss hält sich der Unbekannte eine zum "Victory"-Zeichen erhobene Hand vors Gesicht.

Den Beitrag seiner Freundin kommentierte er mit den Zeilen: "Wir haben so viel durch. Danke für alles, du bist immer für mich da!" Wer genau ihr Freund ist, gab das Familienküken bisher nicht bekannt – nicht einmal Mama Silvia weiß, wer die erste große Liebe ihrer Tochter ist.

Instagram / loredanawollny2542 Loredana Wollny mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / loredanawollny2542 Loredana Wollny mit ihrem unbekannten Freund

Anzeige

obs/RTL II Silvia Wollny mit Tochter Loredana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de