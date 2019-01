War Ariana Grande (25) beim Beauty-Doc? Die Sängerin verzückt ihre Follower auf Instagram mit einem heißen Foto: Auf dem Schnappschuss posiert sie in einem knappen Top, rosa Leggings und einer weißen Teddyfleece-Jacke vor einem Oldtimer und lässt ihren Blick verträumt in die Ferne schweifen. Doch für viele Fans bietet besonders Arianas Dekolleté auf dem Bild Anlass für Spekulationen: Hat sich die 25-Jährige etwa einer Brustvergrößerung unterzogen?

Einige Follower wollen einen deutlichen Unterschied erkennen. “Sieht sie ein bisschen anders aus oder bilde ich es mir ein? Ich erinnere mich nicht, dass ihre Brüste vorher auch schon so groß waren”, kommentiert ein Fan das Foto. “Hmm, sieht so aus, als wurde operativ an der Brust nachgeholfen”, vermutet ein anderer. Ob Ariana sich wirklich unters Messer gelegt hat, bleibt unklar – ihr Management hat sich zu einer entsprechende Anfrage der britischen Mirror bisher noch nicht geäußert.

Normalerweise ist Ari dafür bekannt, in den sozialen Medien sehr offen mit ihrem Privatleben umzugehen. So irritierte die “thank u, next”-Interpretin unlängst ihre Fan-Gemeinde mit einem Tweet, in dem sie schrieb, dass sie derzeit niemanden date und sich daran vielleicht auch das ganze Jahr oder sogar den Rest ihres Lebens nichts ändern werde.

Musikvideo: "Ariana Grande" mit "Thank you, next" Ariana Grandes Musikvideo "thank you, next"

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Songwriterin

Anzeige

Getty Images Ariana Grande in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de