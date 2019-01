Wer ist die Frau, die Sascha wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert? Vergangenes Jahr musste der Bodybuilder eine echte Liebespleite verkraften: Er nahm 2018 an der Sat.1-Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick teil – doch kurz nach dem standesamtlichen Jawort wurde der 47-Jährige von seiner Braut Tamara sitzen gelassen. Inzwischen hat Sascha aber sein Beziehungsglück bei der zehn Jahre jüngeren Kim aus Hamburg gefunden. Nun zeigt er sich mit seiner neuen Liebe auch total happy im Netz!

Und eine Sache steht fest: Die Experten von "Hochzeit auf den ersten Blick" hatten recht: Sascha steht auf Blondinen! Denn genauso wie Tamara, die für den Systemadministrator in der Dating-Sendung ausgesucht worden war, hat auch seine wahre Mrs. Right eine helle Mähne – das zeigen die glücklichen Pärchen-Fotos auf der Facebook-Seite des Ex-Singles. Kims strahlenden Augen und ihr warmes Lächeln dürften Sascha schließlich vollends verzaubert haben. Auf den gemeinsamen Couple-Pics wird auch deutlich, wie glücklich die zwei miteinander sind: Beide strahlen auf den Bildern um die Wette.

Es ist aber nicht nur das Äußere, was Sascha an seiner Freundin fasziniert: "Ich liebe Kims herzliche, gefühlsvolle Art. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, was das betrifft. Außerdem sind wir beide irgendwie tollpatschig", erzählte er gegenüber Sat.1. Klingt, als hätte es bei diesem Duo tatsächlich traumhaft gematcht!

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick Sascha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick Kim, Freundin von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Sascha

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Sascha und seine Freundin Kim

