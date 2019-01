Mit diesem Ergebnis dürften die Macher von Der Bachelor nicht zufrieden sein! Gestern Abend lief die zweite Folge der sonst so erfolgreichen Kuppelshow – doch nie warteten weniger Zuschauer gespannt darauf, welche Lady eine Rose von TV-Junggeselle Andrej Mangold (31) überreicht bekommt. An dem sexy Basketballprofi wird dieses Quoten-Tief vermutlich nicht liegen – Andrej kam bei Umfragen bisher immer bombastisch beim Publikum an. Was also führte stattdessen zu den historisch miesen Zahlen?

Mit gerade einmal 2,34 Millionen Zuschauern landete die gestrige Ausgabe im Quoten-Keller: Während in der vergangenen Woche beim Staffelstart noch rund 400.000 Leute mehr einschalteten, stürzte die Einschaltquote gestern komplett ab – und das Flirt-Format fuhr seine schwächste Reichweite aller Zeiten ein. Doch woran liegt das? Sowohl der Bachelor selbst als auch seine Bewerberinnen sind gewohnt attraktiv, geraten wie in jedem Jahr aneinander und auch für die nötige Portion Romantik ist eigentlich gesorgt.

Die schlechten Einschaltquoten könnten die Konsequenz einer Neuerung sein: Seit diesem Jahr kann jede Episode bereits samstags vorab über das RTL-Streamingportal TV Now angesehen werden. Einige Tage später, immer mittwochs um 20.15 Uhr, wird sie dann im Fernsehen ausgestrahlt. Gut möglich also, dass die Fans nicht bis zur TV-Übertragung warten wollen und die Sendung daher ausschließlich online schauen.

