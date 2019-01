Was für ein Dream-Team! Im Mai 2018 wurden Annemarie (41) und Wayne Carpendale (41) Eltern eines kleinen Sohnes. Weder der Name noch das Gesicht des kleinen Mannes sind bekannt, dennoch ist er längst ein richtiger Social-Media-Star. Der Grund: Besonders Papa Wayne sorgt mit zahlreichen humorvollen Schnappschüssen aus dem Babyalltag für regelmäßige Lacher bei den Followern – und schafft es, seinen Jungen auch ohne dass sein Gesicht zu erkennen ist, perfekt in Szene zu setzen. Nun hat der Schauspieler seiner Kreativität wieder freien Lauf gelassen – und teilte ein urkomisches Foto, das Vater und Sohn im Partnerlook zeigt!

Wie der Sohn, so der Papa: Auf Instagram postete Wayne nun ein weiteres Pic aus dem Florida-Urlaub. Darauf steht er selbst mit seinem Baby auf dem Arm vor einer malerischen Meer-Kulisse. Beide Männer wenden der Kamera den Rücken und, ja, vor allem den Po zu! Während der Knirps eine weiße Windel – mit kleinen Totenköpfen bedruckt – trägt, zeigt Wayne sich im ganz ähnlichen Look: Eine schneeweiße Unterhose ziert den Allerwertesten des Moderators. Dazu schrieb er: "Bad Boys" sowie den Hashtag "#pampersrocker".

Die Fans amüsieren sich bei diesem Anblick köstlich! "Knaller-Bild! Echte Kerle", "Ihr seid so der Knaller!" oder "Hahaha, ihr seid zu geil, echt" lauten nur drei der zahlreichen Reaktionen auf diese Vater-Sohn-Aufnahme.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn im Januar 2019

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Moderatorin Annemarie und Schauspieler Wayne Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige

Was haltet ihr von dem Schnappschuss? Superwitzig! Habe schon mal lustigere Fotos gesehen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de