Neues von den Carpendales! Im Frühling 2018 wurden Wayne (41) und Annemarie Carpendale (41) zum ersten Mal Eltern. Seitdem veröffentlicht der stolze Vater regelmäßig niedliche Bilder mit seinem Söhnchen im Netz – wobei er jedoch nie sein Gesicht zeigt. In den vergangenen Monaten mauserte er sich zu einem waschechten Papa-Blogger. Jetzt postete Wayne das neuste Pic mit Baby C, das aus einer besonders lustigen Perspektive aufgenommen wurde!

Via Instagram grüßte der TV-Moderator nun aus dem Florida-Urlaub mit seiner kleinen Familie. Auf dem Selfie ist Papa Wayne zu sehen, der seinen Sohnemann bäuchlings auf seinem Kopf platziert hat – dadurch bekommt der Betrachter des Fotos lediglich dessen niedlichen Windel-Po zu Gesicht! Bei genauem Hinsehen kann man auch Mama Annemarie im Hintergrund erkennen, die das Szenario von der anderen Seite fotografiert: "Frau hat, wie immer eigentlich, die bessere Perspektive", beschrieb der Bartträger die witzige Aufnahme.

Waynes Fans feiern das zauberhafte Bild: "Ihr seid so eine tolle Familie, echt!" und "Urlaubsfoto mal anders, einfach klasse", freuen sich zwei Follower in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem Schnappschuss? Stimmt ab!

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale im Florida-Urlaub, 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihren Sohn im Florida-Urlaub

Instagram / wayne_interessiert_s Moderator Wayne Carpendale, November 2018

