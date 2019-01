Die Geburt ihres Babys hat sich Jessica Bronckhorst (Isabell Ege, 31) sicher anders vorgestellt! Seit 2017 macht die angehende Kosmetikerin in Sturm der Liebe den Fürstenhof unsicher. Egal ob Männergeschichten, Intrigen oder ihre Schwangerschaft, Jessica hat schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Aktuell geht es bei ihr besonders turbulent zu. Die Blondine fällt durch ihre Abschlussprüfung, aber es kommt noch schlimmer: Während die schwangere Jessica durch einen Wald spaziert, melden sich plötzlich die Wehen!

Alleine in der Natur und dann ist auch noch ihr Handy kaputt. Wie die aktuelle Vorschau der ARD-Telenovela zeigt, kommt zufällig eine Retterin vorbei. Während ihrer Laufrunde findet Marketing-Studentin Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 29) die um Hilfe rufende werdende Mutter. Mit letzter Kraft schaffen es die Freundinnen in eine leerstehende Scheune. Zwischen Heu und Stroh gebärt Jessica ihre kleine Tochter.

Auch in der Liebe hatte Isabells Rolle in letzter Zeit kein Glück. Ihre Versuche, das Herz von Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) zu erobern, scheiterten. Auf Paul Lindberg (Sandro Kirtzel, 28), den Vater ihrer Tochter, musste sie ebenfalls verzichten. Der Fitnesstrainer verliebte sich in die angehende Restaurant-Fachfrau Romy Ehrlinger (Désirée von Delft, 33).

ARD/Christof Arnold Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) und Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold André Konopka (Joachim Lätsch) und Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Xenia Saalfeld, Jessica Bronckhorst und Natascha Schweitzer bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

Wie gefallen euch Jessicas Erlebnisse? Superspannend! Finde ich uninteressant! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de