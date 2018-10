Folgt bereits so schnell die nächste Hochzeit bei Sturm der Liebe? Erst diese Woche gaben sich Alicia Lindbergh (Larissa Marolt, 26) und Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) in der ARD-Telenovela bei einer romantischen Hippiehochzeit das Jawort. Nun könnte bereits bald wieder ein Paar am Fürstenhof den Gang vor den Traualtar wagen: Romy Ehrlinger (Désirée von Delft, 33) und Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel, 28)! Der Fitness-Trainer macht der schüchternen Küchenhilfe nämlich einen Heiratsantrag – aber wird sie diesen überhaupt annehmen?

Eigentlich könnte der Zeitpunkt für die Fragen aller Fragen nicht perfekter sein: Am Ende der Hochzeit von Alicia und Viktor ist Romy die Glückliche, die den Brautstrauß fängt. Daraufhin wird sie von Paul gefragt, ob sie seine Frau werden möchte – jedoch ohne Ring und in einem ziemlich betrunkenen Zustand! Ob sich Romy ihren Heiratsantrag so vorgestellt hatte? Und wie wird sie antworten? Die Zuschauer sind in Bezug auf die richtige Antwort zwiegespalten: Die eine Hälfte wünscht sich ein klares "Ja" von der dunkelhaarigen Beauty. "Ich habe so geheult. Ich will das so gerne", schreibt zum Beispiel ein User. Die andere Hälfte ist für ein eindeutiges "Nein": "Fremdscham pur! Wer will den so einen Antrag bekommen", postet ein User auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie.

Aber ob Romy nun annimmt oder nicht – sie und Paul sind auf jeden Fall ein Traum-Duo und das nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. "Es funktioniert, ich kann’s nicht anders sagen. Wir müssen uns nicht großartig Mühe geben, dass zwischen uns beiden was passiert. Egal, ob’s geschrieben steht oder nicht, denn es macht was mit uns", erzählte Paul-Darsteller Sandro gegenüber Promiflash.

ARD/Christof Arnold Romy (Désirée von Delft) und Paul (Sandro Kirtzel) in "Sturm der Liebe"

ARD / Stella Boda Alicia (Larissa Marolt) wirft den Brautstrauß bei "Sturm der Liebe"

Dominik Bindl/Getty Images Désirée von Delft und Sandro Kirtzel, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

