Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch – das scheint auch Domenico De Cicco (35) zu wissen! Aus diesem Grund fürchtet sich der einstige Bachelorette-Boy vor der Zeit im Dschungelcamp, wo er auf seine Ex Evelyn Burdecki (30) treffen wird. Bei Bachelor in Paradise trafen die beiden Reality-TV-Stars aufeinander und verließen das Flirt-Format als Paar. Wenige Wochen nach dem Finale trennten sie sich jedoch wieder. Nun bangt der Herzblut-Italiener, dass die Gefühle für die Blondine wieder aufflammen könnten.

"Die Situation mit Domenico ist schon komisch", gibt Evelyn im Dschungeltelefon ehrlich zu. Seit ihrer Trennung ist viel passiert: Domenico ist Vater geworden und mit der Baby-Mama zusammen – eigentlich. Denn der leidenschaftliche Familienvater bekommt beim Anblick seiner Verflossenen anscheinend noch immer weiche Knie. Evelyn sucht das Gespräch mit ihm: "Alles ganz anders hier als bei Bachelor in Paradise." Was folgt, ist eine vertraute Unterhaltung über die vergangenen Monate – die zwei scheinen sich noch immer blendend zu verstehen. Das merkt auch Domenico: "Meine Angst ist, dass ich hier wieder mit dir so weit komme", offenbart der 35-Jährige.

Was wohl seine Liebste Julia zum trauten Wiedersehen sagen wird? Vor dem Abflug nach Australien ist sie jedenfalls noch ganz locker mit der Situation umgegangen: "Ich habe gewusst, dieser Mann gehört zu mir", beteuerte die Neu-Mama im RTL-Interview.

