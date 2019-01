Endlich bricht Günther Klum sein Schweigen! Pünktlich an Heiligabend überraschten seine Tochter Heidi (45) und ihr Freund Tom Kaulitz (29) mit einer absoluten Liebes-Sensation: Sie werden heiraten! Nur wenige Wochen später folgten die ersten Details zur romantischen Sause: Wie ein Insider einem US-Klatschmagazin verraten haben soll, möchten sich das Topmodel und der Tokio Hotel-Gitarrist angeblich in Köln das Jawort geben – umringt von Familie, Freunden und mit zünftiger deutscher Küche. Ob an den Gerüchten etwas dran ist? Heidis Papa Günther schafft Klarheit!

"Man sollte nicht jeden Schwachsinn glauben, der so erzählt wird", stellte der Model-Manager gegenüber Express klar. "Ich habe davon nichts gehört." Dabei wäre eine Hochzeit in der rheinischen Metropole für die Familienmitglieder der Braut sogar ganz praktisch – immerhin liegt Bergisch-Gladbach, der Geburtsort der Germany's next Topmodel-Chefjurorin, ganz in der Nähe. "Schön wäre es ja, dann hätte ich keinen so weiten Weg zur Hochzeit", schmunzelte Günther.

Wie die anonyme Quelle außerdem ausgeplaudert habe, sollen bei der geplanten Zeremonie sogar Ehegelübde eine wichtige Rolle spielen. Während Tom seins schon in trockenen Tüchern habe, arbeite Heidi noch an ihrem. Auch der Wahrheitsgehalt dieser Mutmaßung sollte von den Fans durchaus angezweifelt werden...

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an Heiligabend 2018

Adriana M. Barraza/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Vater Günther beim Bambi 2015

