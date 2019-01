Das geht aber schnell! An Heiligabend sorgten Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) für eine große Überraschung. Nach rund einem Jahr Beziehung stellte der Musiker seiner Freundin die Frage aller Fragen – und das Topmodel sagte Ja. Für die Hochzeitsplanung scheinen die Turteltauben offenbar keine Zeit zu verschwenden. Knapp zwei Wochen nach der Verlobung sollen die ersten Einzelheiten feststehen: Angeblich wollen Heidi und Tom in Deutschland heiraten!

Ein Insider von Life & Style möchte nun erste Details über die Heirat des Couples in Erfahrung gebracht haben. "Heidi plant eine große Hochzeit in Köln, nicht weit von ihrem Herkunftsort entfernt", behauptet die Quelle. "Sie sagt, es wird ein Fest voller Liebe mit den Familien der beiden und der besten deutschen Küche. Es sollen Bratwürste, Schnitzel und natürlich Bier serviert werden", mutmaßt der Kenner weiter. Während Tom sein Ehe-Gelübte sogar bereits fertig geschrieben haben soll, arbeite Heidi angeblich aktuell noch daran.

Erstmals nach Bekanntgabe ihrer Verlobung zeigten sich Heidi und Tom am Sonntag gemeinsam in der Öffentlichkeit: Auf dem roten Teppich der Golden Globes turtelte das Bald-Ehepaar vor den Kameralinsen der Fotografen. Immer wieder hielten sie sich an den Händen und strahlten übers ganze Gesicht.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Aftershowparty der Golden Globes 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

