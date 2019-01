Er bekennt sich öffentlich zu seiner Homosexualität – und doch will er keine komplette Gleichstellung. Udo Walz (74) lebt seit 25 Jahren mit Carsten Thamm-Walz zusammen, seit zehn Jahren sogar in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Mittlerweile könnte das Liebespaar die Beziehung in eine rechtlich anerkannte Ehe umwandeln lassen, doch dafür sieht der Promi-Friseur keinen Grund. Denn er findet, dass nur Männer und Frauen heiraten sollten.

Gegenüber Bild verriet der 74-Jährige: "Wir haben vor zehn Jahren unsere Partnerschaft beglaubigen lassen. Mir reicht das. Ich finde, dass nur ein Mann und eine Frau heiraten sollten, wenn sie eine Familie gründen wollen." Dennoch war es dem erfolgreichen Unternehmer wichtig, die Beziehung zu seinem Mann offiziell bestätigen zu lassen und ihn damit vor dem Gesetz zum legitimen Erben zu machen: "Hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber letztlich sehe ich keine andere Möglichkeit, meinen Freund finanziell abzusichern."

Da das Paar, das in Berlin lebt, keine gemeinsamen Kinder hat, engagieren sich beide für Kinder in Not, wie der Autor von "Waschen, schneiden, leben" erzählt: "Ich habe sieben Patenkinder in Kenia. Und seit Kurzem bin ich auch Botschafter der Björn Schulz Stiftung." Außerdem sammle er fleißig Spenden für das Kinderhospiz Sonnenhof: "Dafür steht eine Spendenbox in meinem Salon, wo jeder, der ein Selfie mit mir machen möchte, ein paar Euro reinwerfen muss."

Ralf Succo/WENN.com Carsten Tamm und Udo Walz, 2016

Christian Marquardt/Getty Images Udo Walz bei der "Künstler gegen Aids Gala" 2015

AEDT/WENN.com Udo Walz und Partner Carsten Thamm

