Sehen wir bald einen neuen Mann an der Seite von Sophia Thiel (23)? Im März 2018 gab die Fitness-Influencerin bekannt: Zwischen ihr und ihrem Manager-Freund Charlie ist nach mehreren Jahren Beziehung alles aus. Das traurige Liebes-Aus nagte damals so stark an ihr, dass sie eine mehrmonatige YouTube-Pause einlegte. Inzwischen ist die Blondine darüber hinweg – sagt sie. Im Promiflash-Interview verriet Sophia jetzt, ob sie schon nach einem neuen Partner Ausschau hält.

Im gerade begonnenen Jahr stehen für die Sportskanone einige Projekte an, wie sie bei der "Fitness Diaries"-Premiere verkündete. Würde eine Beziehung da trotzdem noch ins Leben der jungen Frau passen? "Es ist sehr schwierig, aber wenn man natürlich den ganzen Weg mit jemandem teilen könnte, wäre es umso schöner", gab Sophia offen zu. Auf der Suche sei die Gym-Liebhaberin aktuell nicht, auch Dating-Apps kämen für sie so gar nicht infrage.

Im Interview offenbarte sie aber noch, was im Fall der Fälle auf ihren neuen Freund zukäme: "Der muss auch den ganzen Trubel auf Social Media gut verdauen, sage ich mal so." Schließlich kann ein Leben mit über 1,3 Millionen Instagram-Followern auch so seine Schattenseiten haben.

Instagram / pumping.sophia.thiel Fitness-Star Sophia Thiel mit Freund Charlie

ActionPress / wcrART / face to face Sophia Thiel auf der FIBO 2018 in Köln

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

