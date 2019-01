Selena Gomez (26) kann wieder richtig strahlen! Die Sängerin musste in den vergangenen Monaten einiges durchstehen. erst im Oktober erlitt sie einen schweren Nervenzusammenbruch und begab sich daraufhin in Therapie. Jetzt geht es der Popmusikerin zum Glück wieder besser! Nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit traute sie sich vor Kurzem wieder unter Menschen. Zurzeit scheint Selena endlich wieder richtig glücklich zu sein. Das bewies jetzt ein Schnappschuss von einem Mädels-Abend zu dritt!

Gemeinsam mit ihren Freundinnen Taylor Swift (29) und Cazzie David genoss die 26-Jährige sichtlich einen Abend unter Freundinnen. Auf Instagram postete Taylor das Selfie, auf dem die Mädels sichtlich Spaß haben. Eines durfte bei der Reunion nicht fehlen: Strahlend hält die "Shake It Off"-Interpretin ein Weinglas in die Kamera. Der Schnappschuss ist das erste gemeinsame öffentliche Bild der Ladys nach Selenas Therapie.

Auch musikalisch soll es bei Sel wieder bergauf gehen. Die Musikerin will mit einem neuen Album wieder richtig durchstarten. In einem Instagram-Live-Clip enthüllte sie ihren Followern kürzlich, auf was sie sich freuen dürfen: "Ich denke, mein neues Album ist sehr ehrlich, aber spielerisch".

SIPA PRESS Selena Gomez und Taylor Swift 2016 in Los Angeles

Anzeige

United Archives GmbH Selena Gomez im Juni 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez' letzter Instagram-Post vom 24. September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de