War Sibylle Rauchs (58) Busch-Abenteuer etwa kurzzeitig in Gefahr? Die Schauspielerin gehört zum Cast der dreizehnten Dschungelcamp-Staffel und entert am Freitag gemeinsam mit elf weiteren Promis den australischen Regenwald. Vor wenigen Wochen wusste die "Eis am Stiel"-Darstellerin allerdings noch nicht, ob sie gesundheitlich fit genug für das TV-Projekt sein würde. Die Erotik-Ikone musste sich einer Not-Operation unterziehen: Ihr Brust-Implantat war geplatzt!

In einem Bild-Interview schildert Sibylle, wie ernst die Lage damals war. Durch das Platzen ihres rechten Implantates gelang Silikon in ihr Brustgewebe, wodurch eine Entzündung entstand. Eine hochgefährliche Situation, die nicht nur zur Amputation, sondern auch zu einem Herzstillstand führen kann. Denn sobald Silikon in den Brustkreislauf gerät, besteht Lebensgefahr. "Ich hatte schreckliche Schmerzen im Busen und habe deshalb meinen Arzt aufgesucht. Mit dem Eingriff hat er mir das Leben gerettet", zeigt sich die 58-Jährige dankbar.

Da auch das linke Implantat beschädigt war, wurden in dem Eingriff beide Fremdkörper entfernt und durch neue Silikonkissen ersetzt. Sibylle freut sich nun darauf, ihren generalüberholten Busen im TV zu präsentieren. "Mit den neuen Implantaten fühle ich mich viel besser und körperlich fitter. Ich kann es kaum erwarten, mich in ganzer Schönheit unter dem Wasserfall im Dschungelcamp zu zeigen", kündigt sie für die kommenden Tage nackte Tatsachen an. Inklusive aller Korrekturen und Vergrößerungen ließ sich die Blondine in den vergangenen 32 Jahren insgesamt zehnmal an den Brüsten operieren – ihre Oberweite wiegt nun insgesamt stolze 2,6 Kilo.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

ActionPress / STARPIX Sibylle Rauch am Wiener Flughafen

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Sibylle Rauch beim Wiener Opernball 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Sibylle Rauch, Erotik-Ikone

