Welcher Promi konnte in der Auftaktfolge punkten? Am Freitagabend war es endlich so weit: Die Zuschauer konnten sich einen ersten Eindruck von den diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten machen! Unter anderem stellen sich in diesem Jahr GZSZ-Star Felix van Deventer (22), Sex-Podcasterin Leila Lowfire (25), Germany's next Topmodel-Heulsuse Gisele Oppermann und Hobby-Coach Bastian Yotta (42) dem australischen Busch. Doch wer von ihnen konnte bisher die meisten Zuschauer begeistern? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Die Umfrage, wer nach dem bisherigen Stand Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden soll, fiel ziemlich eindeutig aus! Von 5.343 Stimmen insgesamt (Stand: 12.01.2019) voteten ganze 43,6 Prozent (2.329 Stimmen) für das Bachelor-Babe Evelyn Burdecki (30)! Damit lässt die Blondine den Zweitplatzierten Felix weit hinter sich zurück – 14,2 Prozent (757 Stimmen) der User stimmten für den Seriendarsteller. Knapp dahinter folgt Curry-King Chris Töpperwien, der mit 13,5 Prozent (721 Votes) die Bronzemedaille bekam.

Auch schon vor Showbeginn hatte die frühere Bachelor in Paradise-Teilnehmerin die Nase vorn bei den Promiflash-Lesern. Felix bekam damals ebenfalls Silber – nur hat er mittlerweile einiges an Prozenten eingebüßt! Bei der früheren Umfrage stimmten noch 28,9 Prozent von insgesamt 1.398 Votes (Stand: 11. Januar 2019) für ihn. Offenbar konnte die erste Performance des Hamburgers nicht all seine Fans überzeugen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Evelyn Burdecki vor dem Einzug ins Dschungelcamp

MG RTL D / Arya Shirazi Currywurstmann Chris Töpperwien

MG RTL D / Stefan Menne Felix van Deventer, Dschungelcamp-Kandidat 2019

