Ein großer Tag für einen kleinen Mann! Am Freitag konnte der Wonneproppen von Cathy (30) und Mats Hummels (30) bereits seinen ersten Geburtstag feiern. Natürlich ließen sich Mama und Papa zu Ludwigs (1) Ehrentag nicht lumpen und schmissen ihrem Sohn eine große Sause. Einige Einblicke in die Feierlichkeiten gewährte Cathy ihren Followern wie gewohnt via Social Media. Zur Überraschung der Fans war dieses Mal jedoch nicht nur die Designerin fleißig am Posten. Auch Gatte Mats, der sich mit privaten Schnappschüssen sonst eher zurückhält, machte zum Geburtstag seines Babys eine Ausnahme: Er meldete sich im Netz mit liebevollen Zeilen an seinen Sohnemann zu Wort!

Familienfotos haben auf dem Instagram-Profil des Kickers absoluten Seltenheitswert – umso schöner, dass nun auch Mats seine Follower ein wenig an seinem Privatleben teilhaben ließ. Zu einem Schnappschuss, auf dem er seinen Nachwuchs superstolz ansieht, schrieb er: "Ich hoffe, du hattest einen schönen ersten Geburtstag, kleiner Mann." Und den hatte Ludwig mit Sicherheit! Schließlich scheinen sich seine Eltern bei der Planung der Party mächtig ins Zeug gelegt zu haben.

Im Hintergrund der besonderen Momentaufnahmen sind zahlreiche Girlanden, Luftschlangen und Ballons zu sehen. Doch Cathy und Mats setzten sogar noch einen drauf: Für ihren Sohn scheuten sie keine Kosten und Mühen und ließen sogar Cupcakes und eine Torte mit zuckersüßen Fotos des Kleinen verzieren.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig an seinem ersten Geburtstag

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Ludwig, Mats und Cathy Hummels an Silvester 2018/2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de