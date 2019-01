Wenn es um heiße Kurven geht, ist Kim Kardashian (38) ganz vorne mit dabei. Sie machte den prallen Popo zum Trend und stellt ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit zur Schau. Ob im engen Kleidchen oder im knappen Bikini – das Reality-Sternchen versteht es einfach, seinen Allerwertesten in Szene zu setzen. Das scheint auch Kims Ehemann Kanye West (41) zu gefallen: Er unterzog den Hintern seiner Gattin nun einer handfesten Überprüfung.

Oh là là, zwischen Kim und ihrem Mann sprühen die Funken. Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Paar innig turtelnd auf dem Balkon eines Apartments in Miami. Der Rapper strahlt die Beauty total verliebt an und geht dann zu einer Knutsch-Offensive über – Popo-Grapscher inklusive. Der Musiker legt seine Hand ganz genüsslich auf Kims Gesäß und packt beherzt zu. Diese scheint die Liebkosung ihrer Kehrseite zu genießen, denn mit einen breiten Lächeln im Gesicht drückt sie dem 41-Jährigen einen Schmatzer auf.

Damit dürften die beiden die jüngsten Krisengerüchte wohl endgültig weggebusselt haben. So hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder wilde Spekulationen darüber gegeben, dass die Ehe von Kim und Kanye auf der Kippe stünde. Aber anscheinend sind die Dreifach-Eltern noch immer glücklich miteinander – so glücklich, dass sie schon bald ein viertes Kind bekommen werden. Eine Leihmutter soll das Baby im Mai zur Welt bringen.

Getty Images Kim Kardashian bei "The Cher Show" in New York

LVT / SplashNews.com Kanye West und Kim Kardashian, Januar 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Show

