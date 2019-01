Gleich zum Auftakt wird's heiß im Dschungelcamp! Endlich ist es so weit – die Zuschauer bekommen zum ersten Mal die diesjährigen Kandidaten bei ihrem Kampf gegen den australischen Dschungel zu Gesicht. Zu den diesjährigen Teilnehmern zählt unter anderem auch Sex-Podcasterin Leila Lowfire (25). Schon im Voraus kündigte die Brünette an, dass sie in der Show mit ihrer Offenheit und Freizügigkeit punkten will und sich deswegen definitiv hüllenlos zeigen wird. Tatsächlich hielt Leila Wort – und zwar schneller als gedacht!

Bereits bei der ersten Gelegenheit nutzte die hübsche Brünette den Weiher, der an das Camp der Reality-Stars angrenzt, um die Spuren des anstrengenden Auftakts im australischen Busch von sich abzuwaschen: Ohne zu zögern, entledigte Leila sich ihrer gesamten Kleidung und begab sich in das kühle Nass – weder vom Tageslicht noch von ihren beistehenden Mitbewohnern ließ sich die Sexbombe stören und gab dabei einen guten Blick auf ihre heißen Kurven preis.

"Ich finde, im Badeanzug duschen einfach krass umständlich. Ich denke, es gibt nicht viele Menschen, die mich noch nicht nackt gesehen haben", stellte sie in einem kürzlichen Interview mit RTL klar. "Ich finde, Nacktheit ist nichts Verwerfliches." Seid ihr überrascht, dass Leila bereits an Tag eins blankgezogen hat? Stimmt ab!

