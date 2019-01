Bestätigt Palina Rojinski (33) hier ihre Liebe? Schon seit einigen Monaten macht das Gerücht die Runde, dass die schöne Moderatorin den Rapper Julian Sellmeister alias Yung Hurn datet – die beiden wurden bereits mehrfach gemeinsam in der Berliner Partyszene gesichtet. Bisher bestätigte keiner der beiden das Gemunkel um ihre Beziehung. Doch nun zeigte Palina sich im gemeinsamen Urlaub mit Yung im Netz!

In seiner Instagram-Story teilte der Rotschopf jetzt Eindrücke von seinem Bangkok-Trip mit seinen Fans. Darunter auch einen Clip, in dem Palina und Yung gemeinsam in einer Bar sitzen und zu Stevie Wonders (68) Mega-Hit "I Just Called To say I Love You" abgehen, den eine Live-Band zum Besten gibt – der Österreicher war zwar nur wenige Sekunden zu sehen, dafür jedoch eindeutig zu erkennen! Zudem postete der Musiker einige Urlaubs-Pics auf seinem Kanal, die ebenfalls in der thailändischen Hauptstadt aufgenommen wurden.

Für viele Fans sind diese Hinweise ein eindeutiges Zeichen: "Bist du mit Yung Hurn zusammen?" und "Palina und Yung sitzen auf nem Baum...", kommentierten zwei User den aktuellsten Beitrag der TV-Beauty. Was denkt ihr – sind die beiden wirklich ein Paar? Stimmt ab!

Instagram / palinski Yung Hurn in Palina Rojinskis Instagram-Story

Instagram / y.hurn Rapper Yung Hurn im Bangkok-Urlaub 2019

Instagram / palinski Palina Rojinski im Bangkok-Urlaub 2019

