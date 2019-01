Na, da scheint aber jemand gewaltig Schmetterlinge im Bauch zu haben! Mittlerweile ist es schon über ein Jahr her, dass Daniel Völz (33) bei Der Bachelor auf der Suche nach der großen Liebe gewesen war. Seit der Trennung von seiner Auserwählten Kristina Yantsen ist der ehemalige Rosenkavalier bekennender Single – doch nun hat es ihn offenbar wieder richtig erwischt. Wie Daniel jetzt gegenüber Promiflash andeutete, gibt es eine neue Frau in seinem Leben.

Beim Dschungelcamp-Public-Viewing von Julian Stoeckel (31) in Berlin wollte Promiflash von dem 33-Jährigen wissen, wie es in Sachen Liebe so läuft. Plötzlich fing er an, über beide Ohren zu strahlen und redete nicht lange um den heißen Brei herum. "Ich sag mal so: Ich bin sehr glücklich momentan", lautete seine überraschende Antwort. Mehr wollte Daniel nicht über seine neue Liebelei preisgeben – nur so viel: "In welche Richtung das jetzt läuft oder wie es weitergeht, das wird man noch sehen. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, will man ja auch ein bisschen vorsichtig sein."

Dass Daniel happy ist, war bei diesem verschmitzten Lächeln nun wirklich nicht zu übersehen – doch er und seine Mystery-Lady würden das Ganze relativ entspannt angehen. "Ich glaube, wenn eine Frau zu mir gehört, dann ist es jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht, der auch sein eigenes Leben hat, der sich jetzt nicht irgendwie ranklammern muss", verriet er weiter.

wcrART/face to face/ActionPress Daniel Völz beim RTL-Spendenmarathon im November 2018

Anzeige

WENN.com Daniel Völz, Bachelor 2018

Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de