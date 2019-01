Wird das der Beginn einer großen Freundschaft? Heute flimmert die zweite Folge Dancing on Ice über die Mattscheiben. Neben Choreograf Detlef D! Soost (48) und Kelly Family-Mitglied John Kelly (51) stellen auch Sarah Lombardi (26) und Sarina Nowak (25) ihr Talent auf dem Eis unter Beweis. Und hinter den Kulissen sind die Sängerin und das Curvy-Model offenbar enge Freundinnen geworden. Vor den TV-Kameras geriet Sarah ins Schwärmen für die Kurven-Queen!

Kurz vor Sarinas Auftritt auf der Eisfläche sprachen die beiden Ladys über ihre Freundschaft. Arm in Arm standen die "Dancing on Ice"-Kandidatinnen auf der Bühne. Die Musikerin gestand, dass sie die Plussize-Beauty schon lange bewundert hatte. "Ich fand Sarina schon immer klasse", erklärte Sarah. Insbesondere der kurvige Body der 25-Jährigen hat es der Promimutter angetan: "Da denke ich mir: Sarah, warum machst du das eigentlich, dass du immer noch ein Kilo weniger haben willst. Sieht doch auch so super aus", offenbarte sie weiter.

Ob Sarah ihr Sportprogramm nun ein wenig zurückschraubt? Immerhin gestand sie erst kürzlich in einem Interview, dass ihr Freund Roberto sie lieber mit ein paar Pfunde mehr haben möchte. "Er mag auch meine Hamster-Bäckchen. Er sagt, die werden ihm langsam zu dünn", verriet Sarah.

ActionPress / Katrin Hauter, ActionPress/Hauter,Katrin Sarina Nowak und Sarah Lombardi, Collage

Anzeige

Instagram / SARINA NOWAK Sarah Lombardi und Sarina Nowak auf einer Eisfläche

Anzeige

ActionPress/Hauter,Katrin Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de