Ein etwas verspäteter, aber gelungener Start in die Flitterwochen für Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36)! Vor etwa einem Monat feierten der Sänger und die Schauspielerin eine pompöse Hochzeitszeremonie in Priyankas Geburtsland Indien. Eigentlich war geplant, dass das Paar direkt danach in die Sonne düst – doch einige Feierlichkeiten im Freundeskreis durchkreuzten dieses Vorhaben. Nun dürfen Priyanka und Nick aber endlich ihre wohlverdienten Flitterwochen genießen!

Offenbar ahnte die 36-Jährige überhaupt nicht, in welches Urlaubsparadies ihr Liebster sie entführen würde, wie ein Insider gegenüber E! News berichtet. Nick habe alles geplant und seine Gattin mit der Reise überrascht. "Sie hatte keinen Schimmer, dass es in die Karibik gehen würde. Sie wusste, es wäre ihre Reise in die Flitterwochen, hatte jedoch bis zur Landung nicht gewusst, wo es hingehen soll", erklärte die Quelle.

Zuvor hatte das frischgebackene Ehepaar noch mit seiner Familie Zeit in den frostigen Schweizer Alpen verbracht – nun lassen sich Priyanka und der "Right Now"-Interpret die Sonne auf den Bauch scheinen, wie die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story zeigte. Beide posteten auf ihren Accounts verliebte Augenblicke aus ihrem karibischen Traumurlaub. "Und dann... gab es nur noch ihn", betitelte die frühere Miss World einen innigen Moment mit ihrem Mann.

Splash News Priyanka Chopra Jonas mit Mann Nick Jonas

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas im Schweiz-Urlaub im Dezember 2018

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas in der Karibik

