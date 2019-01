Oana Nechiti (30) im Verletzungspech! Seit Anfang des Jahres ist sie Teil der DSDS-Jury – eine Premiere für die Tänzerin, die zuvor mehrere Staffeln lang für Let's Dance übers Parkett gewirbelt ist. Im vergangenen Jahr erst hatte ein verspannter Muskel während der Eröffnungsshow Atemnot und Panik bei ihr ausgelöst und ihr damit den Auftritt vermasselt. Nun erlebte die Choreografin ein Déjà-Vu: Kurz bevor sie eine Performance im selben Kleid absolvieren wollte, verletzte sich Oana am Fuß!

"Das blaue Kostüm hat mir schon zum zweiten Mal Unglück gebracht", schrieb die Sportlerin zu einem Instagram-Bild, das sie neben ihrem Verlobten Erich Klann (31) und ihren beiden Tanzkollegen Kathrin Menzinger (30) und Vadim Garbuzov (31) zeigt. Eigentlich wollte das Quartett gemeinsam die Premiere seiner brandneuen Show bestreiten, doch daraus wurde nichts: "Gestern ist es wieder passiert, dennoch eine andere Verletzung. Was es genau ist, wird gleich im Krankenhaus festgestellt... Ich kann auf jeden Fall meinen dicken Zeh gar nicht mehr bewegen, es ist hart und zum Teil blau", berichtete Oana ihren Fans im Netz.

Im April 2018 hatte sich die gebürtige Rumänin beim Show-Opening verletzt und konnte infolgedessen nicht mit Bela Klentze (30) auftreten. Damals sprang spontan Marta Arndt (29) ein, doch das ging an diesem Wochenende natürlich nicht – Kathrin, Vadim und Erich legten ihre Performance stattdessen zu dritt hin. "Ich weiß, wie unglaublich du dich darauf gefreut hast, so wie wir alle. Aber wir holen das nach, ganz bestimmt", tröstete Tanzkollegin Kathrin ihre verletzte Freundin in einem Insta-Posting auf ihrem Profil.

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Vadim Garbuzov, Oana Nechiti und Erich Klann vor einem Auftritt

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Bela Klentze, "Let's Dance"-Kandidaten

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Oana Nechiti, Tänzerinnen

