Arno ist ein Mann und sucht eine Frau – das sollte den Zuschauern von Schwiegertochter gesucht eigentlich klar sein. Und dennoch sorgte der gestrige Auftritt des gepflegten Gabelstaplerfahrers für eine hitzige Diskussion im Netz. Denn Arno wirkte auf viele Fans so, als würde ein Mann vielleicht besser an seine Seite passen als eine Frau! Eine Vorliebe für alles was pink ist, eine Chihuahua-Dame namens Paris Hilton und eine ungewöhnlich hohe Stimme – ist Arno ganz sicher nicht schwul?

Von seiner Traumfrau hat der 39-Jährige jedenfalls eine ganz genaue Vorstellung: Blond soll sie vor allem sein, ähnlich wie sein Idol Paris. Und auch für ihn selbst ist Styling alles – doch nicht nur das verschaffte ihm schnell einen gewissen Ruf: "Ich mag es, schön gestylt zu sein und achte auf mein Äußeres. Früher habe ich Ballett gemacht. Da hieß es gleich: Du bist schwul. Bin ich aber nun einmal nicht", machte der Hundeliebhaber unmissverständlich klar. Arnos begeisterte Blicke, als Amors rechte Hand Vera Int-Veen (51) ihm die Bewerberinnen Eyerusalem und Selma vorstellte, sprachen jedenfalls Bände.

Dennoch: Die Twitter-Nutzer waren sich fast alle einig: "Wie sagen wir ihm jetzt politisch korrekt, dass er doch schwul ist? Pinkes Haus, pipsige Stimme und eine Fußhupe, die auf den Namen Paris hört", schrieb ein User, während ein anderer Tweet lautete: "Je mehr ich von Arno sehe, desto eher hab ich den Verdacht, dass er nur deswegen eine Frau und keinen Mann sucht, weil er sich vor Mutti nicht outen will."

MG RTL D Selma, Arno, Mutter Christa und Eyerusalim von "Schwiegertochter gesucht"

RTL Moderatorin Vera Int-Veen

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Arno und Mutter Christa

