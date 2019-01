Scheitert Domenico De Ciccos (35) Beziehung etwa am Dschungel-Flirt mit Evelyn Burdecki (30)? Die beiden Bachelor in Paradise-Kandidaten waren bis vor wenigen Monaten noch total verknallt ineinander. Doch dann folgte ein plötzliches Liebes-Aus: Domenico erwartete ein Kind mit einer anderen. Mittlerweile ist der Italiener mit der Mutter seiner Tochter zusammen. Im Dschungelcamp scheinen in ihm jedoch wieder alte Gefühle für seine Mitcamperin Evelyn aufzuflammen – und das soll seiner Freundin Julia so gar nicht passen!

Schon am ersten Tag im australischen Busch schienen zwischen dem ehemaligen Paar wieder ordentlich die Funken zu sprühen. Kurz darauf soll Julia gemeinsame Pärchenbilder von ihrem Instagram-Account gelöscht haben. Für die Fans eine klare Sache: Domenicos Evelyn-Flirt ist schuld! Domenicos Dschungelbegleitung Luigi kann die ganze Sache im RTL-Interview aber nun aufklären: "Das stimmt nicht. Sie hat einen Account, aber der ist aktuell offline, weil sie das so entschieden haben, dass sie keinen Account führt. Ich denke, das ist ein Fake-Account, der da rum geht."

Entwarnung also an der Liebesfront. Trotzdem scheint das Aufeinandertreffen von Domenico und Evelyn die junge Mutter Julia nicht ganz kalt gelassen zu haben. So plauderte Luigi aus: "Jetzt aktuell geht es ihr ganz gut. Klar, am ersten Tag war sie ein bisschen aufgeregt und ein bisschen traurig, weil die aufeinander zugekommen sind. Aber aktuell geht's ihr gut."

