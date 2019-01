Was ist dran an den Gerüchten? Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass Ellen Pompeo (49) ihre Hauptrolle in Grey's Anatomy aufgrund von gesundheitlichen Problemen aufgeben würde. Einem Insider zufolge soll ihr Asthma die Arbeit am Set unmöglich machen. Doch der Pressevertreter der Schauspielerin dementierte nun die Spekulationen: Sollte sie nach der 16. Staffel nicht mehr dabei sein, sei keineswegs ihre Krankheit der Grund!

"[Ihr Asthma] ist in letzter Zeit schlimmer geworden. Sie ist die ganze Zeit erschöpft. Sie kann sich nicht an einen einzigen Tag erinnern, an dem sie sich nicht außer Atem oder ausgelaugt gefühlt hat. Sie greift ständig nach ihrem Inhalator", so beschrieb eine angebliche Insider-Quelle des Globe-Magazins Ellens Umstände am Set der Krankenhausserie. Ihre Hustenattacken sollen so schlimm geworden sein, dass sie für längere Drehpausen sorgen. Das Online-Magazin Gossip Cop hakte daraufhin offiziell bei Ellens Pressesprechern nach: Asthma sei keineswegs ein Grund, sollte die 49-Jährige ihre Rolle 2020 ad acta legen, wenn ihr Vertrag endet. Eine Verlängerung habe es bisher nicht gegeben.

In einem Interview mit Entertainment Weekly im September vergangenen Jahres sprach Ellen über ein mögliches Serien-Aus ihrer Rolle: "Ich habe das Gefühl, dass wir am Ende der Geschichten stehen, die wir erzählt haben und die wir erzählen können." Es sei Zeit für Veränderungen in ihrem Leben – gesundheitliche Probleme hatte sie damals nicht erwähnt.

Instagram / thesarahdrew Ellen Pompeo, Chandra Wilson und Sarah Drew am Set von "Grey's Anatomy"

Christopher Polk/Getty Images Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Darstellerin

United Archives GmbH Derek Shepherd (Patrick Demsey) und Meredith Grey (Ellen Pompeo) bei "Grey's Anatomy"

